DAX 24.709 -1,8%ESt50 6.200 -1,9%MSCI World 4.837 +0,0%Top 10 Crypto 8,52 -0,2%Nas 25.085 -2,4%Bitcoin 57.065 -1,4%Euro 1,1373 -0,3%Öl 100,3 +6,6%Gold 4.048 -2,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Eurozone: Verbrauchervertrauen verbessert sich stärker als erwartet

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in der Eurozone hat sich im Juli stärker als erwartet verbessert. Der Indikator für das Konsumklima stieg um 1,7 Punkte auf minus 15,9 Punkte, wie die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg auf minus 17,0 Punkte erwartet.

Werbung

Die Folgen des Iran-Kriegs hatten den Indikator im März und April belastet. Seitdem erholte er sich. Trotz einer Verbesserung in drei aufeinanderfolgenden Monaten hat das Verbrauchervertrauen die seit Februar erlittenen Einbußen noch nicht wieder wettgemacht. Der Indikator liegt weiter unter seinem langfristigen Durchschnitt./jsl/he