Eurozone-Wirtschaft wächst im ersten Quartal um 0,2 Prozent

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Wirtschaft in der Eurozone ist im ersten Quartal 2022 leicht gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg zwischen Januar und März um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer ersten Schnellschätzung berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Zuwachs in dieser Höhe vorausgesagt. Im vierten Quartal 2021 war die Wirtschaft um 0,3 Prozent gewachsen.

Im Jahresvergleich lag das BIP im ersten Quartal um 5,0 Prozent höher. Volkswirte hatten ein Plus von 4,9 Prozent erwartet. Im vierten Quartal war die Wirtschaft um revidiert 4,7 (vorläufig: 4,6) Prozent gewachsen.

Eurostat publiziert etwa 30 Tage nach Ablauf des Referenzquartals eine Schnellschätzung des BIP. Sie beruht auf Angaben von 17 Mitgliedstaaten, die 93 Prozent des Euroraum-BIP abdecken.

Die deutsche Volkswirtschaft ist im ersten Quartal ebenfalls um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal gewachsen, während es in Frankreich eine Stagnation gab. Die italienische Wirtschaft schrumpfte um 0,2 Prozent. Die spanische Wirtschaft steigerte ihre Leistung um 0,3 Prozent.

April 29, 2022 05:00 ET (09:00 GMT)