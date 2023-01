Eurozone: Wirtschaft wächst im Herbst leicht

LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone ist die Wirtschaftsleistung im Herbst leicht gewachsten. Im vierten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um 0,1 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten hingegen einen Rückgang um 0,1 Prozent erwartet. Im dritten Quartal war die Wirtschaft um 0,3 Prozent gewachsen.

Im Jahresvergleich legte die Wirtschaft im vierten Quartal um 1,9 Prozent zu. Hier war ein Zuwachs von 1,7 Prozent erwartet worden. Im Gesamtjahr 2022 wuchs die Eurozone um 3,5 Prozent.

Die Wirtschaftsentwicklung in den einzelnen Ländern der Eurozone fällt unterschiedlich aus. Das stärkste Wachstum erzielte zum Jahresschluss Irland (plus 3,5 Prozent) im Quartalsvergleich. Den stärksten Rückgang weist Litauen aus (minus 1,7 Prozent). In Deutschland schrumpfte die Wirtschaft um 0,2 Prozent. Es haben noch nicht alle Länder ihre Zahlen vorgelegt./jsl/bgf/stk