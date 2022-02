Eurozone: Wirtschaft wächst zum Jahresende moderat

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Wirtschaft der Eurozone ist am Jahresende 2021 moderat gewachsen. Die Wirtschaftsleistung (BIP) sei im vierten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mit. Eine erste Schätzung wurde damit bestätigt. Im dritten Quartal waren die 19 Euroländer noch deutlich stärker um 2,3 Prozent gewachsen.

Das Wachstum der Mitgliedsländer fiel ungleichmäßig aus. Während Länder wie Spanien und Portugal stark um 2,0 Prozent beziehungsweise 1,6 Prozent wuchsen, schnitt die deutsche Wirtschaft schwach ab. Sie schrumpfte um 0,7 Prozent.

Im Gesamtjahr 2021 wuchs die Wirtschaft der Eurozone um 5,2 Prozent. Die 27 Länder der Europäische Union (EU) expandierten im selben Tempo. Das starke Wachstum folgt auf einen drastischen Einbruch im ersten Corona-Jahr 2020./bgf/jsl

