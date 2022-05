Eurozone: Wirtschaftsstimmung stabilisiert sich

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach zwei merklichen Rückgängen in Folge hat sich die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone im Mai stabilisiert. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) stieg im Vergleich zum Vormonat geringfügig um 0,1 Punkte auf 105,0 Punkte, wie die Europäische Kommission am Montag in Brüssel mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 104,9 Punkten gerechnet. Der April-Wert wurde von zunächst 105,0 Punkten auf 104,9 Punkte nach unten revidiert.

Den dritten Monat in Folge hat sich die Stimmung in der Industrie eingetrübt. Der Krieg in der Ukraine und die harte Corona-Politik in China sorgten zuletzt für anhaltende Lieferengpässe. Verbessert hat sich das Dienstleistungs- und Verbrauchervertrauen. Nach zuletzt merklichen Rückgängen legte der Unterindikator für die Bauwirtschaft leicht zu./jsl/la/jha/