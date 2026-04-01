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Eurozone: Wirtschaftsstimmung trübt sich überraschend stark ein

29.04.26 11:52 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im April spürbar verschlechtert. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) fiel im Vergleich zum revidierten Vormonatswert um 3,2 Punkte auf 93,0 Punkte, wie die Europäische Kommission am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Der Konjunkturindikator sank damit den dritten Monat in Folge.

Volkswirte hatten zwar wegen der gestiegenen Energiepreise nach dem Ölpreisschock durch den Iran-Krieg mit einem Stimmungsdämpfer gerechnet. Sie waren aber im Schnitt nur von einem Rückgang auf 95,1 Punkte ausgegangen.

Der ESI entfernte sich damit weiter von dem langfristigen Durchschnitt von 100 Punkten. Die Abschwächung erklärt sich vor allem durch deutliche Rückgänge beim Konsumklima./la/zb