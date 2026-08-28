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Eurozone: Wirtschaftsstimmung verbessert sich den vierten Monat in Folge

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im August stärker verbessert als erwartet. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) stieg im Vergleich zum Vormonat um 1,3 Punkte auf 98,4 Punkte, wie die Europäische Kommission am Freitag in Brüssel mitteilte. Es ist der vierte Anstieg in Folge. Es ist der höchste Stand seit Januar. Der Wert liegt aber weiter unter dem langfristigen Durchschnitt von 100 Punkten.

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Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg auf 97,5 Punkten gerechnet. Der Wert für Juli wurde um 0,2 Prozentpunkte auf 97,1 Punkte nach oben revidiert. Der Aufschwung des ESI wurde durch ein gestiegenes Vertrauen in allen Sektoren gestützt./jsl/mis

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