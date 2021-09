Eurozone: Wirtschaftsstimmung verbessert sich überraschend

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im September überraschend etwas verbessert. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) stieg im Monatsvergleich um 0,2 Punkte auf 117,8 Zähler, wie die Europäische Kommission am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 117,0 Punkte gerechnet. Der Wert bleibt aber unter seinem im Juli erreichten Rekordwert von 119,0 Punkten.

In Deutschland, Spanien und den Niederlanden verbesserte sich der Indikator. In Frankreich und Italien gab er hingegen nach. In der Europäischen Union (EU) insgesamt stagnierte der ESI.

In den betrachteten Wirtschaftssektoren fiel die Entwicklung in der Eurozone unterschiedlich aus. In der Industrie, bei den Verbrauchern und der Bauwirtschaft verbesserte sich die Stimmung. Im Dienstleistungssektor und im Einzelhandel trübte sie sich ein./jsl/bgf/men