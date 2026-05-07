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Eurozone: Wirtschaftsstimmung zieht unerwartet deutlich an

29.06.26 11:35 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Juni überraschend deutlich aufgehellt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) stieg im Vergleich zum Vormonat um 1,3 Punkte auf 95,0 Punkte, wie die Europäische Kommission am Montag in Brüssel mitteilte.

Volkswirte hatten im Schnitt mit 94,3 Punkten gerechnet. Der Wert für Mai wurde leicht um 0,2 Prozentpunkte auf 93,7 Punkte nach oben revidiert.

Der Aufschwung des ESI wurde im Juni durch ein gestiegenes Vertrauen in nahezu alle Sektoren - Einzelhandel, Industrie, Dienstleistungen und bei den Verbrauchern - getrieben. Lediglich das Vertrauen im Baugewerbe ging zurück.

Der ESI liegt gleichwohl weiter unter dem langfristigen Durchschnitt von 100 Punkten./la/jsl/nas