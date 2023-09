EURUSD tendiert abwärts

von Alexa Smith, Marktanalystin bei Trive Financial

Die EURUSD-Paarung ist die achte Woche in Folge aufgrund der Gewinne des USD gefallen. Dieser Pessimismus kann auf die Schwankungen am US-Treasury-Markt zurückgeführt werden. Die 10-jährige Rendite stieg um 2,08 %, und brachte die mittelfristigen Zinsen nach einem Rückgang vor einigen Wochen wieder in die Nähe ihres August-Hochs.

In der Zwischenzeit könnte eine Reihe makroökonomischer Daten, die in dieser Woche veröffentlicht werden, den EUR in Aufruhr versetzen. Am Mittwoch werden US-Inflationsdaten erwartet, die die Aufmerksamkeit auf die Federal Reserve (Fed) lenken könnten. Es wird erwartet, dass die Kerninflationsrate von 4,7 % im Juli auf 4,3 % im August zurückgeht, während die Gesamtinflationsrate aufgrund des jüngsten Anstiegs der Rohölpreise von 3,2 % auf 3,6 % steigen dürfte. Da in dieser Woche auch der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) ansteht, könnte das Währungspaar einen deutlichen Aufschwung erleben. Die Fed hat jedoch das Potenzial, den Blick vom EUR abzuwenden und das Währungspaar nach unten zu ziehen.

Technische Analyse

Das Währungspaar EURUSD wird innerhalb eines absteigenden Kanalmusters gehandelt, nachdem ein Swing-High keinen Aufwärtstrend generieren konnte und stattdessen auf die obere Begrenzung des Kanals traf. Das zinsbullische Momentum trieb den Kurs über die gleitenden Durchschnittslinien, die parallel über dem Währungspaar verliefen. Das Paar gab jedoch nach und fand Unterstützung bei 1,06937.

Sollte der Kurs weiter steigen, könnte der Widerstand des 50-Tage-Durchschnitts bei 1,07785 den Weg für den Widerstand des 100-Tage-Durchschnitts bei 1,08123 ebnen. Ein Durchbruch der oberen Begrenzung der Handelsspanne könnte den Wendepunkt für einen Aufwärtstrend markieren. Das Paar könnte jedoch versuchen, die Unterstützung bei 1,06937 zu durchbrechen, was den Weg zur wichtigen Unterstützung bei 1,06362 ebnen könnte, wo sich die Kursbewegung an der unteren Begrenzung der Handelsspanne orientieren könnte.

Zusammenfassung

Das Währungspaar EURUSD tendiert vor dem Hintergrund eines widerstandsfähigen USD schwächer. Sollte der Kurs unter die Unterstützung bei 1,06937 fallen, könnte die Hauptunterstützung bei 1,06362 die Fortsetzung der Abwärtsbewegung markieren. In Erwartung des EZB-Zinsentscheids könnte sich der Kurs jedoch erholen und das Währungspaar in Richtung des Widerstands bei 1,07785 treiben.

Quellen: TradingView, Reuters

CFD sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 73 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Der Wert der Investitionen kann sowohl steigen als auch sinken.

Dieses Material (unabhängig davon, ob es Meinungen enthält oder nicht) dient ausschließlich Informationszwecken und berücksichtigt nicht die persönlichen Umstände oder Anlageziele einer Person. Nichts in diesem Material stellt eine Finanz-, Anlage- oder sonstige Beratung dar oder sollte als solche angesehen werden. Trive Financial Services Malta Limited haftet nicht für Verluste, Schäden oder Verletzungen, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.trive.com/de