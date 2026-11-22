Das EPS lag bei -0,50 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,500 USD je Aktie erzielt worden.

Evaxion Biotech A-S (spons ADRs) ließ sich am 19.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Evaxion Biotech A-S (spons ADRs) die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Evaxion Biotech A-S (spons. ADRs)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Evaxion Biotech A-S (spons. ADRs)

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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