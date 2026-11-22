Evaxion Biotech A-S (spons ADRs) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Evaxion Biotech A-S (spons ADRs) ließ sich am 19.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Evaxion Biotech A-S (spons ADRs) die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei -0,50 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,500 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion Finanzen.net
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