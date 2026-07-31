Apple-Aktie vor der Keynote: Kommt bald das erste faltbare iPhone?

Event-Datum steht

27.08.26 16:48 Uhr

Apple hat den Termin für die nächste Keynote gesetzt, und erstmals steht ein faltbares iPhone im Rampenlicht.

• Der Termin gewinnt zusätzlich an Bedeutung durch den Führungswechsel bei Apple, da Entwicklungschef John Ternus an diesem Tag seinen ersten großen Produktauftritt als Vorstandsvorsitzender hat.

• IDC prognostiziert den Verkauf von über 10 Millionen Faltmodellen im ersten Jahr, wobei ein höherer Preis als bei klassischen iPhones angenommen wird.

• Apple bestätigt die Keynote am 9. September 2026, bei der erstmals ein faltbares iPhone erwartet wird.

Apple bestätigt die Keynote für den 9. September 2026

Erstmals wird ein faltbares iPhone als möglicher Höhepunkt erwartet

IDC rechnet mit über 10 Millionen verkauften Faltmodellen im ersten Jahr

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Apple hat den Termin für sein nächstes großes Launch Event gesetzt: Am Mittwoch, dem 9. September 2026, präsentiert der Konzern in Cupertino seine neue iPhone-Generation, und erstmals rückt dabei möglicherweise ein faltbares Modell in den Mittelpunkt.

Faltbares iPhone im Zentrum der Erwartungen

Apples Marketingchef Greg Joswiak kündigte den Termin gestern auf der Plattform X unter dem Motto "Surprise and shine" an.

Surprise and shine! It’s almost time for the #AppleEvent, on Wednesday, September 9! pic.twitter.com/SLkIcNmLwP Werbung August 26, 2026

Reuters berichtete am selben Tag, dass Apple bei dem Event voraussichtlich seine neue iPhone-Reihe zeigt und dabei erstmals ein faltbares iPhone enthüllen könnte. Ein solches Gerät wäre für Apple ein bedeutender Schritt, da hochpreisige Modelle den durchschnittlichen Verkaufspreis je verkauftem iPhone anheben könnten.

IDC sieht Millionen-Stückzahlen

Der Marktforscher IDC bezifferte die möglichen Stückzahlen für das erste Jahr auf über 10 Millionen verkaufte Faltmodelle. Eine offizielle Bestätigung von Apple zu Design, Namen oder Preis des Geräts steht bislang aus, Analysten gehen jedoch von einem deutlich höheren Preis als bei den klassischen iPhone-Modellen aus.

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Apple-Aktie vor Führungswechsel und Produktauftritt

Zusätzliches Gewicht bekommt der Termin durch einen Führungswechsel: Zum 1. September übernimmt Entwicklungschef John Ternus den Posten des Vorstandsvorsitzenden von Tim Cook, der als Executive Chairman in den Aufsichtsrat wechselt. Für Ternus ist die Keynote am 9. September damit der erste große Produktauftritt in neuer Rolle, ein zusätzlicher Beobachtungspunkt für Anleger, die auf Kontinuität in der Produktstrategie achten.

Ob Apple das faltbare iPhone tatsächlich präsentiert oder die Ankündigung auf einen späteren Termin verschiebt, wird sich an dem Tag zeigen.

Alexandra Hesse, finanzen.net