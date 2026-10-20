Apple-Aktie vor dem nächsten Event nach langer Rally tiefer - jetzt kommt der nächste Härtetest

Event ohne Produktnamen

20.10.26 11:45 Uhr

Apple lädt zu "Pro and tell" nach Los Angeles, doch die Einladung nennt kein Produkt: Welche Geräte runden den Produktkosmos ab?

• Die Apple-Aktie hat seit Jahresbeginn über 26 % zugelegt, Analysten sind jedoch gespalten in ihrer Bewertung, mit Kurszielen zwischen 263 und 360 US-Dollar; die Quartalszahlen am 2. November könnten weitere Impulse geben.

• Das Event könnte die Integration neuer Geräte wie iPad mini mit OLED, 24-Zoll-iMac und ein Einstiegs-MacBook Pro mit Touchscreen umfassen, um Lücken im Portfolio zu schließen.

• Apple lädt zu einem Event am 28. Oktober ein, bei dem möglicherweise ein neues MacBook Pro mit OLED-Display, Touchscreen und M5-Prozessoren vorgestellt wird, ohne konkrete Produktnamen zu nennen.

Einladung ohne Produktnamen lässt viel Raum für Spekulation

Smart-Home-Start und Mac-Event greifen im Apple-Kosmos ineinander

Analysten sind bei Apple-Aktie gespalten, die Spanne ist breit

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Apple lädt unter dem Motto "Pro and tell" zu einem Produkt-Event ein. Im Mittelpunkt könnte ein neu gestaltetes MacBook Pro stehen, bestätigt hat der Konzern bislang allerdings kein konkretes Gerät. Nach dem Start seiner Smart-Home-Produkte könnte Apple damit auch die Mac- und iPad-Linie ergänzen.

Was Apple am 28. Oktober zeigen könnte

Apple hat Medienvertreter für Mittwoch, den 28. Oktober, um 18 Uhr MEZ nach Los Angeles eingeladen. Welche Produkte vorgestellt werden, lässt die Einladung offen. Marketingchef Greg Joswiak kündigte den Termin am 19. Oktober 2026 auf X mit den Worten an, er könne es kaum erwarten, "to pro and tell next week". Das Wortspiel, das an den englischen Begriff "Show and Tell" angelehnt ist, könnte bereits einen Hinweis auf die geplanten Neuheiten geben.

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Laut MacRumors dürfte ein MacBook Pro mit 14 und 16 Zoll im Mittelpunkt stehen. Im Gespräch sind OLED-Displays, Touchscreens und eine Dynamic Island statt der bisherigen Notch. Als Prozessoren werden der M5 Pro und der M5 Max erwartet. Darüber hinaus könnten ein Einstiegs-MacBook-Pro mit M6, ein 24-Zoll-iMac und ein iPad mini mit OLED-Display vorgestellt werden. Apple hat bislang keines dieser Produkte bestätigt. Der Name des Events spricht laut MacRumors zudem dafür, dass die Modelle mit Touchscreen als MacBook Pro und nicht als MacBook Ultra auf den Markt kommen könnten.

Mit den erwarteten Geräten könnte Apple zugleich Lücken im Produktportfolio schließen. Denn laut AppleInsider fehlten bis zum 20. Oktober noch neue iPad-Modelle und portable Macs. Ein Touchscreen wäre bei einem Mac eine Premiere.

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Wie sich die Geräte in den Apple-Kosmos fügen

Das letzte Apple-Event liegt noch nicht lange zurück. Am 13. Oktober hatte der Techkonzern den Smart-Home-Hub HomeView mit 7-Zoll-Display und "Siri AI" vorgestellt. Gespräche, die Nutzer dort beginnen, lassen sich laut Apple auf dem iPhone, iPad, Mac, der Apple Watch oder Apple Vision Pro fortsetzen. Für personalisierte Antworten ist ein gekoppeltes iPhone oder iPad mit Apple Intelligence erforderlich. Auch die neue Zubehörlinie Home Collection ist in das Ökosystem eingebunden und läuft über iPhone, Home-App und iCloud+.

Die Strategie dahinter: Jedes Gerät soll die Verbindung zu den anderen stärken. Ein MacBook Pro, das Siri AI und iCloud nutzt, könnte diese Vernetzung auch am Arbeitsplatz fortsetzen. Für Apple ist das wichtig, weil der Konzern Hardware, Software und Dienste miteinander verbindet und gemeinsam vermarktet.

Apple-Aktie mit kräftigem Jahresplus

An der NASDAQ hat die Apple-Aktie seit Jahresbeginn mehr als 26 Prozent zugelegt. Am Montag schloss das Papier bei 342,94 US-Dollar. Am Dienstag gibt die Aktie im vorbörslichen Handel allerdings knapp ein Prozent auf 340,03 US-Dollar nach. Die Schwäche fällt in ein nervöses Umfeld für Technologiewerte.

Was Analysten der Apple-Aktie zutrauen

Bei der Bewertung der Apple-Aktie gehen die Einschätzungen auseinander. Die US-Bank JPMorgan bestätigte am 13. Oktober nach dem Smart-Home-Start ihre Einstufung "Overweight" und ein Kursziel von 360 US-Dollar. Analyst Samik Chatterjee sieht in den neuen Produkten zusätzliche Möglichkeiten für Apple, seine starke Stellung in privaten Haushalten über weitere Hardware-Käufe und wiederkehrende Dienste zu monetarisieren.

Deutlich zurückhaltender fällt die Einschätzung der UBS aus. Sie bewertete die Aktie am 6. Oktober mit "Neutral" und einem Kursziel von 296 US-Dollar. Noch niedriger lag das Ziel von Jefferies, das am 14. September 263,66 US-Dollar veranschlagte. Zwischen dem höchsten und dem niedrigsten dieser drei Kursziele liegen damit rund 96 US-Dollar.

Quartalszahlen als nächster Prüfstein

Gut eine Woche nach dem Event stehen bereits die nächsten wichtigen Termine an: Apple legt am 2. November nach US-Börsenschluss die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal vor. Die Telefonkonferenz wird zugleich die erste unter John Ternus sein, der am 1. September Tim Cook als Konzernchef abgelöst hat.

Apple selbst hatte für das Quartal ein Umsatzplus von 9 bis 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr in Aussicht gestellt. Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,99 US-Dollar nach 1,85 US-Dollar im Vorjahresquartal. Beim Umsatz rechnen sie mit 113,37 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 102,47 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Die erwarteten neuen Macs werden in diesen Zahlen noch nicht berücksichtigt. Umso wichtiger dürfte der Ausblick auf das Weihnachtsquartal werden, in dem die für den 28. Oktober erwarteten Geräte zum Geschäft beitragen könnten.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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