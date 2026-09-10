Reagieren Anleger wie vor dem SpaceX-Börsengang? - Tesla-Aktie und weitere Titel auf Verkaufsliste vor IPOs von OpenAI und Anthropic

Evercore warnt vor Verkäufen

10.09.26 16:36 Uhr

Evercore ISI sieht 40 Aktien in Gefahr, falls Fonds vor den möglichen Milliardenbörsengängen von OpenAI und Anthropic Kasse machen.

• Analysten sind bei Tesla gespalten, mit Empfehlungen von Kauf bis Verkauf, und ein wichtiger Termin am 28. Oktober könnte Hinweise auf eine Verkaufsdynamik liefern.

• Der geplante Börsengang von Anthropic wird auf eine Bewertung von rund 2 Billionen US-Dollar geschätzt, was die Dimensionen des SpaceX-IPO übertreffen könnte, während Investoren bereits auf Umschichtungen reagieren.

• Evercore warnt vor Umschichtungen in den Depots aufgrund bevorstehender KI-Börsengänge, wobei Tesla an der Spitze der potenziellen Verkaufskandidaten steht.

Evercore warnt vor Umschichtungen wegen bevorstehender KI-Börsengänge

Tesla führt Evercores Liste möglicher Verkaufskandidaten an

Analysten bleiben bei Tesla zwischen Kauf- und Verkaufssignalen gespalten

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Die Investmentbank-Strategen von Evercore ISI erwarten, dass die geplanten Milliarden-Börsengänge von OpenAI und Anthropic institutionelle Anleger dazu bewegen könnten, in ihren Depots Platz zu schaffen. Tesla, Hersteller von Elektrofahrzeugen und Energiespeicherprodukten, führt eine Liste von 40 Aktien an, die laut einem Screening besonders anfällig für solche Umschichtungen sind. Auch IBM, American Express, McDonald's und AppLovin tauchen auf der Liste auf.

Evercores Warnung vor der IPO-Welle

Die Strategen von Evercore ISI um Julian Emanuel veröffentlichten laut MarketWatch jüngst eine Kundennotiz, in der sie vor zusätzlichem Druck auf bereits schwächelnde Aktien warnen. Kunden hätten schon vor dem Börsengang von SpaceX mit ihnen durchgespielt, wie sie in ihren Portfolios über Absicherungen und den Abbau bestehender Positionen Platz für die neue Notierung schaffen könnten. Dieses Muster könnte sich nun vor den erwarteten Notierungen von OpenAI und Anthropic wiederholen. Zusätzlich verweist Evercore darauf, dass Investmentfonds die im Oktober beginnende steuerlich motivierte Verlustverkaufssaison vorziehen könnten, um Mittel für die anstehenden Mega-Börsengänge freizumachen.

Anthropic bereite seinen Börsengang für die kommenden Wochen vor und ziele Benzinga zufolge auf eine Bewertung von rund 2 Billionen US-Dollar sowie ein Emissionsvolumen von bis zu 100 Milliarden US-Dollar ab. Damit würde die Firma hinter dem KI-Chatbot Claude die Dimensionen des SpaceX-Börsengangs übertreffen. Der Umsatz des Unternehmens hat sich im zweiten Quartal auf 11,6 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt. Ein Börsengang sei bereits im Oktober möglich, hieß es.

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Tesla an der Spitze der Verkaufsliste

Für ihr Screening durchsuchte Evercore den Russell-3000-Index nach Aktien mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 5 Milliarden US-Dollar, die seit Jahresbeginn mindestens 10 Prozent verloren haben, nicht mehr als 20 Prozent von ihrem Jahrestief entfernt notieren und innerhalb von drei Monaten negative Gewinnrevisionen aufweisen. Von den 40 nach Marktkapitalisierung sortierten Titeln der Liste führen Tesla, IBM, American Express, McDonald's, S&P Global, Lowe's, AppLovin und HCA Healthcare das Feld an. Auch AST SpaceMobile und First Solar tauchen unter den genannten Werten auf.

Der Bericht beschreibe lediglich eine Verwundbarkeit und belege weder, dass Fonds bereits Positionen wie IBM oder AppLovin verkauft hätten, um Mittel für ein IPO bereitzustellen, noch dass die Börsengänge zu einem festen Termin erfolgten. Evercore selbst halte die KI-Rally weiterhin für intakt: Faktoren, die einen Bullenmarkt typischerweise beenden würden, etwa eine Rezession, Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen über 5 Prozent, eine aggressiv straffende Notenbank oder ausgeprägtes FOMO an den Kapitalmärkten, seien nach Einschätzung der Strategen nicht erkennbar. Sie verglichen den SpaceX-Börsengang eher mit dem Netscape-IPO von 1995 als mit dem AOL-Time-Warner-Zusammenschluss vom Januar 2001, der oft als Signal für das Ende des Dotcom-Booms gilt.

Analystenbild zu Tesla bleibt gespalten

Der Analystenkonsens aus 27 Stimmen fällt laut TipRanks mit 11 Kauf-, 13 Halte- und 3 Verkaufseinstufungen moderat positiv für Tesla aus. Das mittlere Kursziel liegt bei 377,08 US-Dollar bei einer Spanne von 24,86 bis 505 US-Dollar.

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Barclays-Analyst Dan Levy bestätigte am Dienstag sein Hold-Rating mit einem Kursziel von 370 US-Dollar. Bereits am Freitag hatte JPMorgan-Analyst Rajat Gupta ein Kursziel von 445 US-Dollar bei Hold-Einstufung genannt, während RBC Capital-Analyst Tom Narayan am selben Tag mit Buy-Rating und einem Kursziel von 480 US-Dollar optimistischer blieb. GLJ Research-Analyst Gordon Johnson sehe die Aktie mit Sell-Rating und einem Kursziel von lediglich 24,86 US-Dollar am pessimistischsten, veröffentlicht ebenfalls am Freitag.

Der nächste Fixpunkt für Anleger dürfte der für den 28. Oktober vorgesehene, bislang unbestätigte Zahlentermin sein, an dem sich zeigen könnte, ob sich die von Evercore skizzierte Verkaufsdynamik in den Geschäftszahlen oder im Depotverhalten institutioneller Investoren niederschlägt.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

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