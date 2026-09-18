EVERGENT INVESTMENTS legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

18.09.26 06:35 Uhr

EVERGENT INVESTMENTS veröffentlichte am 15.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,22 RON beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,130 RON je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 164,5 Millionen RON vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte EVERGENT INVESTMENTS 137,7 Millionen RON umgesetzt.

Redaktion finanzen.net