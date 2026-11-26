EVERGENT INVESTMENTS stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
EVERGENT INVESTMENTS präsentierte in der am 23.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,63 Prozent auf 20,5 Millionen RON. Im Vorjahresviertel hatte EVERGENT INVESTMENTS 20,7 Millionen RON umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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