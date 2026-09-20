Evers will nach Berlin-Wahl mit anderen Parteien sprechen

20.09.26 19:15 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Berliner CDU-Spitzenkandidat Stefan Evers will nach der Niederlage seiner Partei bei der Abgeordnetenhauswahl in Gespräche mit anderen Parteien gehen. "Wir sind ja immer miteinander im Gespräch. Insofern werden in den nächsten Tagen Gespräche stattfinden, wie man mit den Ergebnissen umgehen kann", sagte Evers vor Journalisten.

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Konkret von "Sondierungsgesprächen" sprach Evers aber nicht. Er wolle zunächst "genau beobachten, wie sich die Zahlen entwickeln". Er wolle mit anderen Parteien über die weitere Entwicklung sprechen. "Das gehört sich so unter Demokraten, erst recht, wenn die Ergebnisse so unsicher sind."

Nach Hochrechnungen landete die CDU mit deutlichem Abstand auf die Linke nur auf Platz zwei. Die Grünen erklärten daraufhin, dass sie eine rot-grün-rote Koalition anstreben. Damit wäre ein mögliches Bündnis von CDU, SPD und Grünen vom Tisch.

Evers machte klar, dass es jetzt um eine positive Entwicklung der Hauptstadt gehen müsse: "Ich bin fest davon überzeugt, dass es uns allen gut täte, diese Stadt wieder zusammenzuführen."/uk/DP/zb