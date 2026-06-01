EverYield: Infrastrukturplattform vor dem Aufbau - Management-Interview

Der GBC-Analyst Cosmin Filker hat im Rahmen der aktuellen Anleiheemission mit Mario Mildner, CEO der EverYield AG, über das Geschäftsmodell, die geplante Infrastrukturplattform und die Anleihefinanzierung gesprochen.



GBC AG: Herr Mildner, EverYield positioniert sich nicht als klassischer Immobilienentwickler, Energieversorger oder Entsorgungsdienstleister. Wie würden Sie das Geschäftsmodell in einfachen Worten beschreiben?



Mario Mildner: EverYield entwickelt eine Infrastrukturplattform rund um Klärschlamm, Phosphor, Energie und regionale Wertschöpfung. Der Ausgangspunkt ist ein sehr konkretes Problem: Kommunen und Kläranlagenbetreiber müssen Klärschlamm zunehmend regulatorisch sauber verwerten und gleichzeitig Phosphor als wichtigen Rohstoff zurückgewinnen. Wir wollen diesen Entsorgungsstrom in ein planbares Infrastrukturmodell überführen.

Im Kern entwickeln wir sogenannte Energy-Campus-Projekte. Dort soll Klärschlamm übernommen, getrocknet, pelletiert, thermisch verwertet und perspektivisch auch zur Rückgewinnung von Phosphor genutzt werden. Daraus entstehen mehrere mögliche Erlösquellen: Entsorgungs- bzw. Contracting-Gebühren, Energieerlöse aus Strom und Wärme, die Verwertung von Klärschlamm-Pellets sowie künftig zusätzliche Produkt- und Rohstofferlöse. Wir betrachten Klärschlamm nicht als Abfall, sondern als Ausgangspunkt für Infrastruktur, Energie und Rohstoffsicherung.



GBC AG: Was ist aus Ihrer Sicht der wesentliche Markttrend, der EverYield unterstützt?



Mario Mildner: Der Markt wird vor allem durch Regulierung getrieben. In Europa steigt der Druck, Klärschlamm nicht mehr einfach zu deponieren oder unstrukturiert zu entsorgen, sondern thermisch zu verwerten und Phosphor zurückzugewinnen. Gleichzeitig stehen viele Kommunen vor der Herausforderung, dass sie diese Infrastruktur nicht vollständig selbst entwickeln, finanzieren und betreiben wollen oder können.



Das schafft einen Markt für professionelle Infrastrukturpartner. EverYield will hier genau ansetzen: Wir bieten keine reine Entsorgungsdienstleistung, sondern ein strukturiertes Infrastruktur- und Contracting-Modell. Für Kommunen bedeutet das Planbarkeit, regulatorische Erfüllung und eine langfristige Lösung. Für Investoren entsteht dadurch ein Geschäftsmodell, das weniger von klassischen Konjunkturzyklen abhängig ist, sondern von langfristigen gesetzlichen und infrastrukturellen Anforderungen.



GBC AG: Welche Rolle spielt die Pelletierung im Geschäftsmodell?



Mario Mildner: Die Pelletierung ist ein zentraler technologischer Baustein. Klärschlamm ist in seiner ursprünglichen Form schwer handhabbar, schwer lagerbar und logistisch anspruchsvoll. Durch Trocknung und Pelletierung soll daraus ein standardisiertes, transportfähiges und energetisch nutzbares Produkt entstehen.



Damit wird aus einem Entsorgungsproblem ein verwertbarer Energieträger und zugleich die Grundlage für weitere stoffliche Nutzung, insbesondere für die Phosphorrückgewinnung. Die Pellets können innerhalb des eigenen Energy-Campus-Konzepts eingesetzt oder, sofern wirtschaftlich sinnvoll, auch extern an kommunale, industrielle oder energetische Abnehmer vermarktet werden. Dadurch entsteht ein flexibles Modell, das interne Nutzung und externe Vermarktung miteinander verbinden kann. Wir sehen die Pelletierung als Schlüsseltechnologie, durch die Klärschlamm lagerfähig, transportfähig, energetisch nutzbar und stofflich weiterverwertbar werden soll.



GBC AG: EverYield befindet sich noch in einer frühen Unternehmensphase. Welche Managementkompetenzen bringen Sie und das Team für die Umsetzung mit?



Mario Mildner: Das ist ein wichtiger Punkt, weil das Modell nur funktioniert, wenn Kapitalmarktverständnis, Projektentwicklung, öffentliche Infrastruktur, Energie- und Industriekompetenz zusammenkommen. Mein eigener Hintergrund liegt insbesondere in Immobilien-, Projekt- und Beteiligungsstrukturen. Das ist für den Aufbau einer Plattform sehr relevant, weil Standorte gesichert, Projekte strukturiert, Finanzierungslösungen entwickelt und langfristige Partner eingebunden werden müssen.



Gleichzeitig bauen wir die Managementstruktur gezielt aus. EverYield ist kein Ein-Mann-Projekt, sondern wird als skalierbare Plattform mit klaren Verantwortlichkeiten, industriellen Partnern und professioneller Projektsteuerung aufgebaut. Derzeit bin ich noch das einzige Vorstandsmitglied und bringe mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Immobilienwirtschaft mit Fokus auf Projektentwicklung, Akquisition und Finanzierungsstrukturierung ein.



Mit Wirkung zum 1. September 2026 wurden zudem Florian Wurz und Mag. Christoph Kaltenbacher zu weiteren Vorstandsmitgliedern bestellt. Florian Wurz war über viele Jahre Vorstand im Raiffeisen-Dachverband und verantwortete dabei die Zusammenarbeit mit mehr als 300 selbstständigen Raiffeisenbanken, über 1.800 Bankstellen in Österreich, acht Raiffeisen-Landeszentralen sowie rund 24.700 Mitarbeiter:innen. Darüber hinaus verfügt er über umfassende Erfahrung in den Bereichen Projektentwicklung, Immobilien, Digitalisierung und Projektmanagement.



Mag. Christoph Kaltenbacher bringt umfassende Expertise in den Bereichen Energie, Konzernfinanzierung, Controlling sowie großvolumige Wind- und Photovoltaikfinanzierungen mit.



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