Evexia Lifecare: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Evexia Lifecare gab am 24.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,76 Prozent auf 250,2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Evexia Lifecare 257,3 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Evexia Lifecare
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Evexia Lifecare
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen