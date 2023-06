EVG informiert über weiteres Vorgehen im Bahn-Konflikt

BERLIN (dpa-AFX) - Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) will an diesem Donnerstag um 14 Uhr bei einer Pressekonferenz in Berlin über ihr weiteres Vorgehen im Tarifstreit bei der Deutschen Bahn informieren. Das teilte die Gewerkschaft am Donnerstagmittag während einer Sitzung des Bundesvorstands in der Hauptstadt mit. Das Gremium entscheidet über die weiteren Schritte. Zur Diskussion stehen vor allem eine Urabstimmung über unbefristete Streiks und ein Schlichtungsverfahren. Die Tarifkommission der Gewerkschaft hatte die Verhandlungen mit der Bahn am Vorabend für gescheitert erklärt./nif/DP/jha