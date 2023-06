EVG und Bahn wollen kommende Woche weiter verhandeln

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Virgin Galactic will noch im Juni kommerziellen Flugbetrieb ins All starten. Glencore veräußert Kupfermine Cobar für eine knappe Milliarde US-Dollar. Vertrag für Intel-Werk in Magdeburg offenbar unterschriftsreif - Milliardeninvestition in Breslau. ProSiebensat.1-Großaktionär PPF kommt in den Aufsichtsrat. DHL Express investiert Millionen Euro in neues Logistikzentrum in Helsinki.