EVG weist Kritik der Deutschen Bahn an Verhandlungstermin zurück

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat die Kritik der Deutschen Bahn AG (DB) am Termin für die nächsten Tarifverhandlungen mit Verweis auf Gespräche mit anderen Bahnunternehmen zurückgewiesen. Die DB habe der EVG schriftlich mitgeteilt, "zu jeder Zeit und an jedem Ort zur unverzüglichen Fortsetzung der von der EVG unterbrochenen Verhandlungen zur Verfügung" zu stehen. "Tariflösungen für die DB dürfen nicht über mehrere Wochen an etwaigen anderen Terminen der Verhandlungsführer:innen scheitern", zitiert die Gewerkschaft aus dem Schreiben.

"Dieser Brief ist Affront gegenüber allen Eisenbahnverkehrsunternehmen, mit denen wir ebenfalls verhandeln", erklärte EVG-Verhandlungsführer Kristian Loroch laut der Mitteilung. "Offensichtlich glaubt die Deutsche Bahn, dass sie so wichtig ist, dass wir ihretwegen kurzfristig unsere Kalender freiräumen und Tarifverhandlungen mit anderen Eisenbahnunternehmen absagen. Das machen wir auf keinen Fall."

Die Deutsche Bahn hatte den für kommenden Montag angekündigten bundesweiten Warnstreik der EVG und der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zuvor als "grundlos und unnötig" kritisiert und die umgehende Rückkehr der Bahngewerkschaft an den Verhandlungstisch gefordert. Der nächste reguläre Verhandlungstermin Ende April sei viel zu spät, hatte die Deutsche Bahn mitgeteilt.

Darauf erwiderte Loroch, der Berliner Bahnkonzern habe gemeinsam mit der EVG als nächsten Verhandlungstermin den 24. und 25. April vereinbart. "Dabei wird es bleiben. Wir erwarten von unseren Verhandlungspartner Verlässlichkeit und Ernsthaftigkeit in der Verhandlungsführung", sagte er.

March 23, 2023 10:16 ET (14:16 GMT)