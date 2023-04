EVG will Druck auf Bahnunternehmen erhöhen - Warnstreiks möglich

BERLIN (dpa-AFX) - Im Bahnverkehr in Deutschland zeichnen sich neue Warnstreiks ab. Die EVG will im Tarifstreit mit rund 50 Unternehmen den Druck erhöhen - wann und wie genau, teilte die Gewerkschaft am Dienstag zunächst nicht mit. Für Mittwoch lud sie zu einer Pressekonferenz ein.

"Einige Arbeitgeber weigern sich nach wie vor, auf die von den Tarifkommissionen der EVG beschlossenen zentralen Forderungen einzugehen, andere legen Angebote vor, die weit von dem entfernt sind, was wir fordern", hieß es in der Mitteilung. "Nötig sind Angebote, auf deren Grundlage wir in Verhandlungen einsteigen, um möglichst schnell das Ergebnis unserer zentralen Forderungen in allen Unternehmen umsetzen zu können." Deshalb müsse kurzfristig mehr Druck auf jene Arbeitgeber ausgeübt werden, "die immer noch meinen, die Forderungen der Beschäftigten ignorieren zu können".

Die EVG fordert bei einer Laufzeit von einem Jahr mindestens 650 Euro mehr im Monat oder zwölf Prozent mehr bei den oberen Einkommen. Derzeit verhandelt die Gewerkschaft in zweiter Runde nach und nach mit rund 50 Bahnunternehmen. Am Mittwoch trifft sich die Gewerkschaft mit dem Unternehmen Transdev. Mit der Deutschen Bahn ist das nächste Treffen für die kommende Woche angesetzt. Bei dem Konzern betreffen die Tarifverhandlungen gut 180 000 der etwa 230 000 Beschäftigten./nif/DP/jha