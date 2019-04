Evian startet mit Großflaschen Pilotversuch zur Plastik-Reduzierung

Paris (Reuters) - Der Mineralwasser-Anbieter Evian folgt dem internationalen Trend zur Reduzierung von Plastikmüll.

Die Tochter des französischen Danone-Konzerns kündigte am Montag ein neues System zur Quellwasser-Versorgung für den Hausgebrauch an. Kern dabei sei eine 5-Liter-Flasche, die komplett aus recyceltem PET hergestellt sei und sich zu 100 Prozent recyclen lasse. Sie ist auf einem Wasserspender montiert und schrumpft bei abnehmender Wassermenge in sich zusammen. Per Knopfdruck am Spender kann der Kauf einer neuen Flasche auf den Weg gebracht werden. Zunächst starten dazu Pilotprojekte in London und Paris.

Danone ist der weltweit drittgrößte Anbieter von Wasser in Flaschen. Evian hat sich zum Ziel gesetzt, seine Plastikflaschen bis zum Jahr 2025 aus 100 Prozent recyceltem Material herzustellen. Zuletzt hatten sich bereits Großkonzerne wie Coca Cola, Unilever und Nestle an weltweiten Allianzen beteiligt, um Plastikmüll zu vermeiden und den Recyclingprozess zu verbessern.