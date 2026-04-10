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EvoAir gewährte Anlegern Blick in die Bücher

13.04.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
EvoAir Holdings Inc Registered shs
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Charts|News|Analysen

EvoAir hat am 10.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 28.02.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EvoAir -0,040 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 0,1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,1 Millionen USD.

Redaktion finanzen.net

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