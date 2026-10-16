EvoAir zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

16.10.26 06:35 Uhr

EvoAir hat am 14.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat EvoAir im vergangenen Quartal 0,1 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EvoAir 0,1 Millionen USD umsetzen können.

EvoAir hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,150 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,550 USD je Aktie gewesen.

Der Jahresumsatz wurde auf 0,32 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 0,28 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net