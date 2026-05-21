Evolution Metals Technologies: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Evolution Metals Technologies vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,72 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,300 USD je Aktie erwirtschaftet.

Evolution Metals Technologies hat am 20.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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