Evolution Metals Technologies: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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Evolution Metals Technologies hat am 20.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Evolution Metals Technologies vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,72 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,300 USD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion finanzen.net
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