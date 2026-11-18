Evolution Metals Technologies: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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Evolution Metals Technologies äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Evolution Metals Technologies ein EPS von -0,320 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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