Evolution PowerX stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Evolution PowerX hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 36,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,8 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 6,5 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
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