Evolution PowerX: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Evolution PowerX hat am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal hatte Evolution PowerX ebenfalls ein EPS von 0,010 CAD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,73 Prozent auf 10,3 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net