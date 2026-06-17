DAX24.980 +0,2%Est506.320 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3300 +2,5%Nas26.022 -1,3%Bitcoin56.081 +0,2%Euro1,1510 +0,1%Öl78,00 -0,8%Gold4.288 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F BMW 519000 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA-Iran-Abkommen unterzeichnet: DAX im Plus -- Asiens Börsen uneinheitlich - Tokio mit neuem Rekordhoch -- Apple-CEO hält Preiserhöhungen für unausweichlich -- SpaceX, Chip-Aktien, VW, im Fokus
Top News
SDAX-Wert Sixt SE St-Aktie: Über diese Dividende können sich Sixt SE St-Anleger freuen SDAX-Wert Sixt SE St-Aktie: Über diese Dividende können sich Sixt SE St-Anleger freuen
DAX 40-Titel Scout24-Aktie: Über diese Dividende können sich Scout24-Aktionäre freuen DAX 40-Titel Scout24-Aktie: Über diese Dividende können sich Scout24-Aktionäre freuen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Evonik baut bis Ende 2029 weitere 3.200 Stellen ab - Aus für Polyester-Geschäft

18.06.26 10:06 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Evonik AG
15,44 EUR -0,29 EUR -1,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ESSEN (dpa-AFX) - Der Spezialchemiekonzern Evonik weitet den Konzernumbau mit einem weiteren Stellenabbau noch einmal aus. "Die weltpolitische Lage ist unsicher und das wirtschaftliche Wachstum ist anhaltend schwach", sagte Vorstandschef Christian Kullmann am Donnerstag laut Mitteilung. Zugleich werde der internationale Wettbewerb immer härter.

Vorstand und Sozialpartner hätten sich auf Maßnahmen verständigt, die sämtliche Geschäfts- und Verwaltungseinheiten weltweit einbeziehen würden, teilte der MDAX-Konzern in Essen mit. Dazu zählt auch ein weiterer Stellenabbau. Von 2027 bis Ende 2029 sollen insgesamt 3.200 Stellen wegfallen, davon 2.150 in Deutschland. Evonik sieht dafür erhebliches Potenzial durch gesteigerte Effizienz, Digitalisierung und Outsourcing. Bis Ende 2026 sollen bereits durch laufende Spar- und Effizienzprogramme rund 2.800 Stellen wegfallen.

"Der Stellenabbau wird auch künftig sozialverträglich gestaltet", sagte Personalvorstand Thomas Wessel. Die Details dazu sollen in den kommenden Wochen ausgearbeitet werden.

Zudem kündigte der Chemiekonzern an, das Polyester-Geschäft mit einem Jahresumsatz von rund 150 Millionen Euro einzustellen. Das Geschäftsfeld sei seit Jahren nicht mehr profitabel, hieß es. Der Standort Witten mit 266 Beschäftigten werde 2027 geschlossen. Am Standort Marl sollen 45 Stellen wegfallen, in der Produktionsanlage im chinesischen Shanghai 35 Stellen.

Evonik-Chef Kullmann baut den Konzern schon seit Jahren um, um ihn robuster aufzustellen und um in zukunftsträchtigere Geschäftsfelder zu expandieren. Dabei fallen auch Stellen weg. Per Ende 2025 beschäftigte Evonik mit 31.053 Mitarbeiter fast 900 weniger als ein Jahr zuvor./mne/jha/

Nachrichten zu Evonik AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Evonik AG

DatumRatingAnalyst
08.06.2026Evonik NeutralGoldman Sachs Group Inc.
01.06.2026Evonik HoldDeutsche Bank AG
27.05.2026Evonik HaltenDZ BANK
22.05.2026Evonik UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.05.2026Evonik Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.05.2026Evonik BuyJefferies & Company Inc.
08.05.2026Evonik OverweightBarclays Capital
02.04.2026Evonik OverweightBarclays Capital
02.04.2026Evonik BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2026Evonik OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
08.06.2026Evonik NeutralGoldman Sachs Group Inc.
01.06.2026Evonik HoldDeutsche Bank AG
27.05.2026Evonik HaltenDZ BANK
21.05.2026Evonik Equal WeightBarclays Capital
18.05.2026Evonik HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.05.2026Evonik UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.04.2026Evonik SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.04.2026Evonik SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.03.2026Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.
12.02.2026Evonik SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Evonik AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen