Evonik baut neue Multifunktionsanlage am Standort Geesthacht

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Spezialchemiekonzern Evonik baut eine neue Multifunktionsanlage am Standort Geesthacht. Dort sollen zusätzliche Kapazitäten für die Herstellung einer Reihe von Silikonen und silanterminierten Polymeren entstehen, die Evonik unter den Markennamen Polymer VS und Polymer ST vertreibt. Diese Produkte werden zum Beispiel in Parkettklebern, Klebern für die Wundversorgung oder Verkapselungsanwendungen in der Elektroindustrie verwendet. Für den Bau der neuen Anlage nimmt die Evonik Industries AG einen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag in die Hand.

Die neue Anlage soll Ende 2019 in Betrieb gehen. Neben zusätzlichen Fertigungskapazitäten entsteht am Standort Geesthacht, an der Elbe 30 Kilometer vor den Toren Hamburgs, den weiteren Angaben zufolge eine Einrichtung zur Befüllung von Tankwagen, um Liefer- und Lagerprozesse zu vereinfachen.

