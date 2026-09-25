Evonik bestätigt Übernahmeinteresse von BASF
Werte in diesem Artikel
ESSEN (dpa-AFX) - Der Spezialchemiekonzern Evonik hat das kolportierte Interesse vom Branchenrivalen BASF an einer möglichen Übernahme der Essener bestätigt. Durch den Ludwigshafener DAX-Konzern sei dem Unternehmen eine unverbindliche Ansprache zugegangen, hieß es von Evonik am Freitag. Diese sei auf ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche Aktien der Gesellschaft gerichtet. Gespräche fänden derzeit jedoch nicht statt.
Der Mitteilung vorausgegangen waren mehrere Medienberichte, zunächst hatte am Dienstag das Fachmedium "Dealreporter" über ein Interesse des Dax-Konzerns an Evonik aus dem MDAX berichtet. Am Freitag dann hatten sich die Gerüchte mit Berichten der "Financial Times" und der Nachrichtenagentur Bloomberg verdichtet. Die BASF-Aktien lagen am Nachmittag knapp 2 Prozent im Minus, Evonik-Papiere gewannen mehr als 9 Prozent./men/nas
Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen