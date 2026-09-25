Evonik bestätigt "unverbindliche Ansprache" durch BASF zu möglichem Übernahmeangebot

25.09.26 15:23 Uhr

DOW JONES--Evonik hat bestätigt, von BASF eine sogenannte "unverbindliche Ansprache" im Zusammenhang mit einem möglichen Übernahmeangebot erhalten zu haben. Die Ansprache sei "auf ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche Aktien der Gesellschaft gerichtet", allerdings fänden derzeit keine Gespräche in diesem Zusammenhang statt, teilte Evonik mit.

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Der Spezialchemie-Konzern beabsichtige "nicht, diesen Vorgang über die rechtlichen Erfordernisse hinaus weiter zu kommentieren oder Anfragen dazu zu beantworten".

Unter anderem die Financial Times hatte berichtet, dass BASF eine Übernahme von Evonik plane und an Evonik und dessen größten Aktionär, die RAG-Stiftung, wegen einer Übernahme herangetreten sei

Ein BASF-Sprecher teilte auf Anfrage von Dow Jones mit, man kommentiere grundsätzlich "keine Marktgerüchte oder Spekulationen". Ein Evonik-Sprecher hatte den Bericht auf Anfrage nicht kommentieren wollen. Die RAG-Stiftung war zunächst nicht für einen Kommentar zu erreichen.

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Evonik wird am Markt derzeit mit rund 8,4 Milliarden Euro bewertet. Laut FT dürfte der Konzern auf eine erhebliche Übernahmeprämie drängen. Der Unternehmenswert einschließlich Nettofinanzschulden belaufe sich auf rund 12 Milliarden Euro. BASF, das einen Börsenwert von 47 Milliarden Euro aufweist, führt laut Bericht bereits seit Anfang des Jahres Gespräche mit Banken über eine mögliche Übernahme. Der Konzern arbeite weiterhin an einer potenziellen Transaktion, berichtet die Zeitung unter Berufung auf informierten Personen. Obwohl die Parteien Gespräche geführt hätten, gebe es keine Garantie dafür, dass diese zu einer Vereinbarung führen werden.

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DJG/uxd/cbr

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September 25, 2026 09:24 ET (13:24 GMT)