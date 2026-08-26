DAX 26.343 +0,2%ESt50 6.437 -0,5%MSCI World 4.972 -0,1%Top 10 Crypto 10,31 +2,1%Nas 26.385 +1,0%Bitcoin 68.002 +0,3%Euro 1,1655 +0,0%Öl 88,9 +1,2%Gold 4.579 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Evonik-Chef Kullmann fällt nach Operation länger aus - Rettig übernimmt

Werte in diesem Artikel
Aktien
Evonik AG
18.38 EUR -0.12 EUR -0.65 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

ESSEN (dpa-AFX) - Beim Chemiekonzern Evonik übernimmt infolge einer Erkrankung des Vorstandsvorsitzenden Christian Kullmann vorerst der Chef des Asien-Geschäfts Claus Rettig das Ruder. Kullmann erholt sich laut einer Mitteilung vom Donnerstag in den kommenden Wochen von einer schweren, ungeplanten Operation. Der 66-Jährige Rettig sei zum 1. September 2026 in den Vorstand von Evonik berufen und zum Stellvertretenden Vorsitzenden ernannt worden. Er wird Evonik nun interimistisch führen. Im vergangenen Sommer hatte Rettig bereits vorübergehend die Leitung des Finanzressorts übernommen.

Werbung

Die Evonik-Aktie sackte nach der Bekanntgabe kurz auf ein Tagestief und notierte zuletzt noch ein Prozent tiefer.

"Wir sind alle froh und erleichtert, dass Christian Kullmann seine Operation gut überstanden hat, und wünschen ihm von Herzen eine gute Genesung", sagte Aufsichtsratschef Bernd Tönjes laut Mitteilung. "Wir gehen fest davon aus, dass er nach seiner Rehabilitation seine Aufgaben wieder übernehmen wird."/mis/he

Aktuelle Evonik Aktie News

Werbung

Evonik Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Evonik nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
21.08.26 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.26 Evonik Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.08.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
10.08.26 Evonik Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.