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Evonik steigert operatives Ergebnis und hebt Jahresausblick an

26.06.26 12:09 Uhr
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Evonik AG
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ESSEN (dpa-AFX) - Der Spezialchemiekonzern Evonik hebt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 nach einer guten Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal an. Das Management rechnet nun mit einem bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zwischen 2,0 und 2,2 Milliarden Euro, wie das MDAX-Unternehmen am Freitag in Essen mitteilte. Bisher standen hier 1,7 bis 2,0 Milliarden Euro auf dem Zettel. 2025 hatte Evonik ein bereinigtes operatives Ergebnis von rund 1,9 Milliarden Euro verbucht. Für den freien Barmittelfluss wird unverändert eine Umwandlungsrate von etwa 40 Prozent angestrebt. An der Börse notierte die Aktie zuletzt leicht im Plus.

Auf Basis vorläufiger Zahlen erwartet der Konzern für das zweite Quartal ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) zwischen 600 und 650 Millionen Euro, was im Mittel 23 Prozent über dem Vorjahreswert von 509 Millionen Euro liege. Die Markterwartung liegt laut Angaben von Evonik bei rund 567 Millionen Euro./err/stk

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