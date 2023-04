Evonik verkauft Standort Lülsdorf an Chemie-Investor ICIG

Aktien in diesem Artikel Evonik 18,76 EUR

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Spezialchemiekonzern Evonik verkauft Standort Lülsdorf an die International Chemical Investors Group (ICIG). Ein entsprechender Vertrag wurde am Donnerstag unterzeichnet, zum Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, wie die Evonik Industries AG mitteilte. Der Verkauf des Standorts erfolgt im Zuge der geplanten Veräußerung aller drei Geschäftsbereiche der Division Performance Materials. Die endgültige Übergabe des Standorts ist für Mitte 2023 geplant.

"Wir haben nach einem verlässlichen Investor gesucht, der die Potenziale von Lülsdorf richtig heben will und kann, und wir haben ihn mit ICIG gefunden", sagt Evonik-Chef Christian Kullmann laut der Mitteilung.

Bei ICIG handelt es sich der Mitteilung zufolge um einen erfahrenen Chemie-Investor mit Sitz in Luxemburg, der über umfangreiche Expertise in der Entwicklung von Standorten und Geschäftseinheiten verfügt, die bei Konzernen nicht mehr zum Stammgeschäft zählen. ICIG ist bereits mit Tochterfirmen in den Bereichen Chlorchemie und Spezialchemikalien aktiv und möchte die an den beiden Standorten ansässigen Geschäfte weiter ausbauen.

