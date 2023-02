EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochmittag ohne große Veränderung

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 12:22 Uhr die EVOTEC SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 17,99 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 18,26 EUR. Bei 17,89 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,09 EUR. Zuletzt wechselten 137.623 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,39 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 51,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 21,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,83 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

Am 29.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von 0,82 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 172,20 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 159,66 EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,86 Prozent gesteigert.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.03.2023 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 1,48 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

