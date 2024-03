EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Freitagvormittag freundlich

Kurs der EVOTEC SE

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 13,68 EUR. Zwischenzeitlich stieg die EVOTEC SE-Aktie sogar auf 13,71 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,61 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.094 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,44 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 78,72 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.02.2024 (13,02 EUR). Abschläge von 4,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 23,90 EUR je EVOTEC SE-Aktie aus.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,22 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,98 Prozent auf 196,28 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 172,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.04.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.03.2025.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,263 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

