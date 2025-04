Notierung im Blick

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Mittag

01.04.25 12:06 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 6,16 EUR.

Das Papier von EVOTEC SE konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 6,16 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,19 EUR. Bei 6,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 142.353 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei 14,62 EUR markierte der Titel am 09.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 57,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 17,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Nachdem EVOTEC SE seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,68 EUR. Am 06.11.2024 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,22 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 184,89 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 196,28 Mio. EUR erwirtschaftet hatte. 2024 dürfte EVOTEC SE einen Verlust von -0,759 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie Die Expertenmeinungen zur EVOTEC SE-Aktie im März 2025 Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung mit Verlusten Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX beendet die Montagssitzung mit Verlusten

