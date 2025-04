EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 6,13 EUR nach oben.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:49 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 6,13 EUR. Bei 6,20 EUR erreichte die EVOTEC SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 6,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 231.265 EVOTEC SE-Aktien.

Am 09.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 14,62 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 138,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.08.2024 bei 5,06 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 17,46 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EVOTEC SE 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 9,68 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 06.11.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,80 Prozent auf 184,89 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte EVOTEC SE 196,28 Mio. EUR umgesetzt.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,759 EUR je EVOTEC SE-Aktie in den Büchern stehen.

