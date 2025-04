EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE schiebt sich am Dienstagvormittag vor

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Zuletzt konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 6,13 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 6,13 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie legte bis auf 6,18 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 6,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 71.735 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 14,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 138,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 21,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,68 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

Am 06.11.2024 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,22 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 184,89 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 196,28 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,80 Prozent verringert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -0,759 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

