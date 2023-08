EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE reagiert am Dienstagmittag positiv

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 24,28 EUR zu.

Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 24,28 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 24,39 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,91 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 70.167 EVOTEC SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2022 bei 29,71 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,36 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,80 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 28,80 EUR angegeben.

EVOTEC SE ließ sich am 29.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR gegenüber -0,41 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat EVOTEC SE im vergangenen Quartal 172,20 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EVOTEC SE 164,67 EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte EVOTEC SE am 29.08.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 08.08.2024.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 1,48 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

