EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 24,00 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 24,00 EUR. Kurzfristig markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 24,39 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 23,91 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 161.111 EVOTEC SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.08.2022 auf bis zu 29,71 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EVOTEC SE-Aktie somit 19,22 Prozent niedriger. Bei 14,80 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,80 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 29.08.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 172,20 EUR – ein Plus von 4,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 164,67 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von EVOTEC SE wird am 29.08.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 08.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Gewinn von 1,48 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

