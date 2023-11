EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 16,30 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere um 15:52 Uhr 0,2 Prozent. Bei 16,66 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 16,54 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 130.492 EVOTEC SE-Aktien.

Bei 24,44 EUR erreichte der Titel am 25.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 49,94 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 28,00 EUR.

EVOTEC SE gewährte am 29.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR gegenüber -0,16 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat EVOTEC SE im vergangenen Quartal 172,20 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EVOTEC SE 172,20 EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von EVOTEC SE wird am 08.11.2023 gerechnet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte EVOTEC SE möglicherweise am 12.11.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 1,48 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

