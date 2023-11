EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochvormittag im Aufwind

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 16,60 EUR.

Das Papier von EVOTEC SE legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 16,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 16,66 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 16,54 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 11.737 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.07.2023 auf bis zu 24,44 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EVOTEC SE-Aktie somit 32,10 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 14,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,00 EUR an.

Am 29.08.2022 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 172,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 172,20 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von EVOTEC SE veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können EVOTEC SE-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2021 1,48 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Analysten sehen für EVOTEC SE-Aktie Luft nach oben

XETRA-Handel: MDAX am Nachmittag fester

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EVOTEC SE-Investment von vor 5 Jahren verloren