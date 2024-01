EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Zuletzt wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 21,32 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 21,32 EUR zu. In der Spitze legte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 21,38 EUR zu. Bei 21,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 31.537 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 25.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,44 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 14,63 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,12 EUR. Dieser Wert wurde am 02.01.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 29,08 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 25,40 EUR.

Am 08.11.2023 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,16 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 196,28 EUR. Im Vorjahresviertel waren 172,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte EVOTEC SE am 28.03.2024 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -0,717 EUR je EVOTEC SE-Aktie in den Büchern stehen.

