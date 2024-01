EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Vormittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 21,37 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 21,37 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 21,37 EUR. Bei 21,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.117 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.07.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 14,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.01.2023 (15,12 EUR). Mit einem Kursverlust von 29,25 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 25,40 EUR.

Am 08.11.2023 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 196,28 EUR im Vergleich zu 172,20 EUR im Vorjahresquartal.

EVOTEC SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 28.03.2024 präsentieren.

Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -0,717 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

