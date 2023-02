EVOTEC SE Aktie News: Anleger decken sich am Donnerstagmittag mit EVOTEC SE ein

Die EVOTEC SE-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,6 Prozent auf 18,87 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 19,12 EUR. Bei 18,38 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 389.152 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,39 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 49,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 14,80 EUR. Mit einem Kursverlust von 27,50 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 31,83 EUR.

Am 29.08.2022 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,82 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 172,20 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte EVOTEC SE 159,66 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte EVOTEC SE am 30.03.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2021 1,48 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

