EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Freitagvormittag höher

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von EVOTEC SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 13,78 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 13,78 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 78.059 Stück.

Am 25.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,44 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 77,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 13,43 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 23,90 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 08.11.2023. Das EPS lag bei -0,22 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,98 Prozent auf 196,28 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 172,20 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.04.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.03.2025.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -0,717 EUR je Aktie aus.

